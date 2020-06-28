Bursa'da AYT heyecanı
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Bursa'da AYT heyecanı

Bursa'da AYT heyecanı Bursa'da bazı öğrenciler sınava son dakika yetişti Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da başladı.

28.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:01

Bursa'da AYT heyecanı

Bursa'da bazı öğrenciler sınava son dakika yetişti

BURSA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da başladı. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişti.

Tüm Türkiye'de 2 gün boyunca yapılacak olan YKS sınavının ikinci oturumu AYT sınavında milyonlarda öğrenci ter döküyor. 10.15'te başlayan sınav 13.15'te sona erecek. Yabancı Dil Testi ise bugün 15.45'te başlayıp, 17.45'te bitecek. Bursa'da da on binlerce üniversiteli adayı hayallerine kavuşmak için 2 gün boyunca ter döktü. Bazı öğrenciler ise sınava son dakika yetişebildi. Dün saat 15.30'a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması bugün 18.00'de sona erecek. Veliler de çocuklarının çok çalıştıklarını ifade ederek, başarılı olmalarını temenni ettiler.

Okullarda görevli polisler ise dışarıda bekleyen aileleri ve öğrencileri sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktalarında uyarırken, okula alınan üniversiteli adayları da mesafeli şekilde sıra oluşturdu.

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Bursa'da AYT heyecanı

Kaynak: İHA

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