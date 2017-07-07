Bursa'da Aynı Evden 5 Ayda 20 Kamyon Çöp Çıktı

Bursa'da, şubat ayında 15 kamyon çöp çıkarılan evden, bu kez de 5 kamyon çöp boşaltıldı.



Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki bazı vatandaşlar, bir evden pis kokular yayıldığı yönünde belediyeye şikayette bulundu.



Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında 15 kamyon çöp çıkarılan evin, eski eşya ve çöplerle yeniden doldurulduğunu tespit etti.



Daireye giden ekipler, ev sahiplerinin evde olmaması üzerine mahkeme kararıyla kapıyı çilingire açtırdı.



Mutfak ve banyo da dahil tüm odaları çöp ve eski eşyalarla dolu evin temizlenmesi için çalışmalara başlayan ekipler, 5 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Ev, çöplerin çıkarılmasının ardından dezenfekte edildi.



Ekipler tarafından son 5 ayda 2 kez temizlenen evden, daha önce de 15 kamyon çöp çıkarılmıştı.