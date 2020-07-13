Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı

BURSA'da, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararının ardından, şehrin tarihi simgelerinden İshakpaşa Külliyesi bahçesinde mehteranlı etkinlik düzenlendi.

Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı
13.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:00

BURSA'da, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararının ardından, şehrin tarihi simgelerinden İshakpaşa Külliyesi bahçesinde mehteranlı etkinlik düzenlendi. Külliyede lokma dağıtılarak, Ayasofya'nın ibadete açılması kutlandı.

İnegöl Belediyesi, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesi ve tekrar ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıp, mehteran ile kutlama yaptı. Pandemi nedeniyle koronavirüs önlemlerine de dikkat edilirken, sosyal mesafeye özen gösterildi. İkramlar devam ederken, bir yandan da İnegöl Tarihi Mehteri cami bahçesinde mini konser verdi.

'TARİHİ GÜNLER YAŞIYORUZ'Etkinlik sonrası bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'ümüzün tarihi mekanında, İshakpaşa Külliyesi'ndeyiz. Tarihi günler yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla beraber bu yeniden geri dönüş coşku ve memnuniyetle karşılandı. 1934 yılında alınan bir kararla 86 yıldır ibadete kapalı olup müze olarak kullanılan bir yerdi. Onun öncesinde de yaklaşık 481 yıl boyunca cami olarak, ibadethane olarak kullanılan bir alandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, girişimleriyle, yapmış olduğu çalışmalarla ibadete açılmış oldu. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de bundan dolayı bulunduğumuz tarihi mekan içerisinde Ayasofya'nın ibadete açılışının mutluluğu ve sevinciyle yine fethin bir sembolü olan mehterimizle küçük bir sunum, lokma ikramları yaptık. İnşallah en kısa sürede Allah orada ibadet yapmayı herkese nasip etsin" dedi.'86 YIL SONRA ZİNCİRLERİ YENİDEN KIRILARAK CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise "Yaklaşık 6 asırdır fethin sembolü olan, Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bizlere emaneti Ayasofya Camimiz, 86 yıl sonra zincirleri yeniden kırılarak camiye dönüştürüldü. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizleri Cenabı Allah hem liderimize hem de yüce ceddimize layık evlatlar olmamızı nasip etsin. Dava arkadaşları olmamızı nasip etsin. Böyle güzel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
'Delikanlılık ölmüş' dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 3. Sayfa
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı
Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ece Erken Hande Yener Aybüke Pusat
Spor Falcao Adem Büyük Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: Bursa'da Ayasofya'nın ibadete açılması mehteran ile kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:41:27. #1.14#
title