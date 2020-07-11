Bursa'da "Ayasofya" için şükür duası edildi
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Bursa'da "Ayasofya" için şükür duası edildi

Bursa'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından sabah namazında şükür duası edildi.

Bursa'da
11.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:38

Bursa'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından sabah namazında şükür duası edildi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin Gençlik Kolları üyeleri, Ulu Cami'ye gelerek sabah namazının ardından şükür duası etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, fethin ve milletin bu coğrafyadaki hakimiyetinin sembolü Ayasofya'nın, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Danıştay'ın, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açtığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla hazırlıkların başladığını belirten Köse, "İnşallah, 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdat mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm camiler gibi Ayasofya'nın kapılarının da yerli ve yabancı, Müslüman ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacağına vurgu yapan Köse, şunları kaydetti:

"Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camisi gibi ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır.

Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya'nın da Rabb'i olan Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabb'imize şükrediyoruz. Allah ümmetimize, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İnşallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun."

Kaynak: AA

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