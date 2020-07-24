Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi
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Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi

Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi Ayasofya camisinde cuma namazı öncesi şükür duaları edildi Bursa'da Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararın ardından yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

24.07.2020 04:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:22

Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi

Ayasofya camisinde cuma namazı öncesi şükür duaları edildi

BURSA - Bursa'da Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararın ardından yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bursa Muradiye camisinde akşam namazı kılınıp dua edildikten sonra 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ayasofya'nın camisinde yarın kılınıcak cuma namazı öncesi Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde şükür duası programı düzenledi. Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından kuranı kerim okunarak, şükür duaları edildi.

Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, Gürsü Belediye başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, İznik

Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta ve Osmangazi Belediye başkanı Mustafa Dündar 2 Murad Külliyesini ziyaret ederek dualar okundu.

Ardından da çıkışta ikramlar dağıtıldı.

Bursa'da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi

Kaynak: İHA

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