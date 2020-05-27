Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın
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Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangınBursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:15

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı depoda hasar meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nın en alt katındaki depoda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eşyalar alev alırken, yangın kısa sürede depoyu sardı. Çarşı esnafının haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda yangın

Kaynak: DHA

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