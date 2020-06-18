Bursa'da AVM'lere Kovid-19 denetimi Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, kentteki alışveriş merkezlerinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilip edilmediğinin tespiti amacıyla denetimlerin yapıldığını belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, kentteki alışveriş merkezlerinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilip edilmediğinin tespiti amacıyla denetimlerin yapıldığını belirtti.

Kaşıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Ticaret Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin yer aldığı denetim ekiplerinin oluşturulduğunu belirterek, "Komisyon başkanlığını Halk Sağlığı uzman hekiminin yaptığı ekip, İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup, uyulmadığına ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik denetimler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin her hafta kentteki AVM'lere giderek, mağazalara, müşterilere ve çalışanlara yönelik ayrı ayrı denetimler yaptığını aktaran Kaşıkcı, "Ekiplerimiz, hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere, mağazalarda uyulması gereken kurallar hakkında da yöneticilere bilgilendirmeler yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Denetimlerle, normalleşme sürecinde bulaş riskini en aza indirerek, halkın sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması ve çalışan personelin sağlığının korunmasının amaçlandığının altını çizen Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Mağazalara girişlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşterilerin içeriye tek tek alınması, gelen her vatandaşın ateş ölçümünün yapılması, vatandaşların dezenfektanlara kolay ulaşımının sağlanması ve AVM içerisinde yeteri kadar sosyal mesafe ve maske uyarısının olup olmadığını titizlikle kontrol ediyoruz. Kurallara uyulmadığı takdirde ise cezai işlemler uygulanıyor."

Kaynak: AA