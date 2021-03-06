Bursa'da AVM'ler doldu taştı
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Bursa'da AVM'ler doldu taştı

06.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:42
Bursa'da AVM'ler doldu taştı

Bursa'nın sarı iller arasında ilan edilmesiyle hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, yağmur ve soğuk hava sebebiyle AVM'lere akın etti.

Bursa'nın sarı iller arasında ilan edilmesiyle hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, yağmur ve soğuk hava sebebiyle AVM'lere akın etti.

Bursa'da yasakların kalkmasıyla hafta sonunu aileleriyle birlikte değerlendirmek isteyen aileler, havanın yağışlı olması sebebiyle alışveriş merkezlerine gitmek zorunda kaldı. Otoparklarda araç koyacak yer kalmayan AVM'lerin girişlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. Kimi ailesiyle birlikte alışveriş yaparken, kimi ise restoran bölümünde yemek yemeye çalıştı. - BURSA

Bursa'da AVM'ler doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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