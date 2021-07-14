BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ
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BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da ATM'den para çektiği sırada üzerine caraskal düşen Azime Kösem (50) yaralandı.

BURSA'da ATM'den para çektiği sırada üzerine caraskal düşen Azime Kösem (50) yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanyolu Caddesi'nde para çekmek için ATM'ye giden Azime Kösem, işlem yaptığı sırada binanın üzerinde bulunan caraskalın düşmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kösem Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ
BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ
BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ
BURSA'DA ATM'DEN PARA ÇEKEN KADININ ÜSTÜNE CARASKAL DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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