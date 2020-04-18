Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi Bursa'da başıboş atlar, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi.

Bursa'da başıboş atlar, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi.İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelerde başıboş gezen atlar görüntülendi. Atıcılar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA