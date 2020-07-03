Bursa'da atıklar sanata dönüştü Bursa'da atıklar sanata dönüştü Bursa'da yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü mezunu Fatma Şimşek, atık iplikleri kıyafete dönüştürdü.

Bursa'da atıklar sanata dönüştü

BURSA - Bursa'da yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü mezunu Fatma Şimşek, atık iplikleri kıyafete dönüştürdü.

"Hiçbir şey atık değildir" felsefesiyle yola çıkan Fatma Şimşek, atık iplikleri nasıl sanat eserine dönüştürdüğünü anlattı. Şimşek, "Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak, atıklar da bu doğrultuda giderek çoğalıyor. Bu mantıktan yola çıkarak, topladığım atık ipliklerle dokuma tekniği kullanarak kıyafetleri yeniden oluşturdum. Kendi hazırladığım kare şeklindeki tahta tezgahta ipleri gererek bez ayağı tekniği ile dokuma yaptım. Çeşitli figürlerle ortaya çıkardığım bu resimli dokumaları recycle (geri dönüşüm) kumaşlara işleyerek şık bir elbise tasarımı yaptım. Bir ay gibi bir zamanımı alan bu çalışma sonucunda, aslında hiç bir şeyin atık olmadığını bir kez daha göstermiş oldum" dedi.

Şimşek, geçen yıl Ege İhracatçılar Birliği Tekstil Fuarı'nda bu çalışmasını tanıtma fırsatı bulduğunu, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü ve sipariş talepleri geldiğini de vurguladı.

Kaynak: İHA