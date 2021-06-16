Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor

Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, son dönemlerde müsilaj (deniz salyası) sorununun yaşandığı Marmara Denizi kıyısındaki kentlerden Bursa'da atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, son dönemlerde müsilaj (deniz salyası) sorununun yaşandığı Marmara Denizi kıyısındaki kentlerden Bursa'da atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldığını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ortalarında hizmete alınan Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde atık suların ilgili yönetmelik kriterlerine uygun şekilde işlenmesinin yanı sıra ek olarak ultraviyole sistemiyle dezenfekte edilerek deşarj edildiğini söyledi.

Gülenç, dezenfeksiyon işleminin önemine değinerek "Verdiğimiz bu sular, sulama suyu kalitesinde olup kesinlikle canlıların yaşamasına engel olacak veya müsilaj oluşmasına yol açacak atıklar değildir. Tesislerimizi 24 saat izlemekteyiz. TÜBİTAK, 3 ayda bir çıkış noktalarındaki suyu almakta ve incelemektedir. Yapılan bu arıtma tesislerinin ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. İlk gün ve bugün arasında baktığımız zaman arıtma tesislerimizden çıkan suyun 2 kat iyileştiğini biz raporlarımızda görmekteyiz." diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile toplamda 33 noktada 3 aylık periyotlarda izleme numuneleri alınarak arıtılan sularla ilgili analizler yapıldığını anlatan Gülenç, yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfusa hizmet verebilen 4 tesisteki arıtmalarda Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu sağlandığını dile getirdi.

Gülenç, atık suların Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine de uygun şekilde işlendiğini, bu kriterlere ek tedbirler de alındığını kaydetti.

Bursa'nın Marmara Denizi kıyısındaki arıtma tesisleri ve kapasiteleri şöyle:

Atık su arıtma tesisiNüfus kapasitesiGünlük arıtma kapasitesi
Mudanya138.00021.850 metreküp
Gemlik135.00018.850 metreküp
Küçükkumla40.0005.350 metreküp
Kurşunlu30.0004.725 metreküp

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da atık sular ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:41:32. #1.16#

title