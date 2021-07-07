Bursa'da Atatürk heykeline keserle zarar vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
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Bursa'da Atatürk heykeline keserle zarar vermeye çalışan kişi gözaltına alındı

Bursa'da Atatürk heykeline keserle zarar vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da, Atatürk heykeline zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa'da, Atatürk heykeline zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, M.Y'nin, Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'ndeki Atatürk heykeline, elindeki keserle zarar vermeye çalışması üzerine güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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