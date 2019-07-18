Bursa'da 'Ata Sporları' coşkusu başlıyor

Bursa'da 'Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği' korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecektir.

Faaliyetler, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde de Keles Kocayayla'da kültür, sanat ve spor müsabakaları ile devam edecek. Faaliyet programı ile Keles Kocayayla'ya hareket edecek ücretsiz servislerin bilgilerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden ulaşılabilir. - BURSA

Kaynak: İHA