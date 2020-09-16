Bursa'da aşure dağıtan genç kızın öldüğü kazayla ilgili iddianame kabul edildi Bursa'da geri manevra yaparken genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa'da geri manevra yaparken genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Ağustos'ta yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede tamamlandı. Tutuklanan İlhami B. hakkında hazırlanarak Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokağı'nda geri manevra yapan İlhami B. idaresindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, dedesine aşure götürmek için evinden çıkan Eda Müdüroğlu'na (20) çarpmıştı. Apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu kurtarılamamıştı. Kaynak: AA