Bursa'da Astsubay Adayları Yemin Etti

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ersoy, Türk milletinin Anadolu coğrafyasını vatan tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz vatanımızı mamur etmek, milletimizi mesut etmek derdi ve sevdasıyla bin yılı aşkın süredir bu toprakları vatan tutma gayreti içinde olduk. Bu coğrafyaya yerleştiğimiz günden bu yana 'Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar büyük ve önemli bir ülkedir.' diyen her kesimden her gücün hedefi haline geldik. Hiçbir dönemde rahat bırakmadılar. Doymak bilmeyen obezler, hırslarına yenik düşerek, hak hukuk tanımadan, çocuk, kadın yaşlı demeden herkesin kanını vampirler gibi içerek bu coğrafyada hiçbir zaman bizi rahat bırakmadılar. Binlerce tır gönderdikleri silahlarla bu coğrafyanın insanlarının birbirinin kanını akıtmasından medet ummaya devam ettiler."

"Türkiye'yi ileriye götürmenin mücadelesinde olmaya devam edeceğiz"

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Aynı oyunlarla 40 yıldır devam eden PKK terörüne karşı mücadele süreci, bize bu ülkeyi çok görenlerin tezgahı. Yetmedi, FETÖ'yü başımıza bela edenlerin tezgahı, bize bu ülkeyi çok görenlerin oyunuydu. Yetmedi, '17-25 Aralık, Gezi, Kobani, 15 Temmuz.' dediler. Hepsinden, bu kahraman evlatlarımızın, bu milletin sadık, gözü pek evlatlarının verdiği mücadele ile devletimizi ve milletimizi güçlendirerek çıkmayı başardık. 40 yıldır binlerce ana kuzusunu, vatan evladını şehit eden kahpece, kalleşçe 13-15 yaşındaki çocukları dağlara kaçıran eşkıya güruhu, bugün bu güçlü irade karşısında yok olmaya mahkum olduğunu nihayet anladı."

Ersoy, emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin uyum içinde çalıştığını vurgulayarak, "İçimizden temizlediğimiz hainlerden sonra takviye ettiğimiz siz değerli kardeşlerimiz gibi kardeşlerimizle hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de sahil güvenliğimiz uyumlu bir şekilde ahenk içinde Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın komutasında memleketimizin hiçbir döneminde görmediği kadar uyum içinde güçlü bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en kritik ateş hattı içinde Türkiye'yi huzur adası haline getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ersoy, "Allah'ın izniyle bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bize yapılan hiçbir dayatmaya izin vermeden, bölgesinin, bütün mağdur coğrafyanın umudu, güçlü büyük Türkiye'yi içeride ve dışarıda her zaman başı dimdik bir Türkiye'yi daha ileriye götürmenin mücadelesinde ve gayretinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatınızın en büyük yeminin ettiniz"

Bursa Valisi İzzettin Küçük de öğrencilere seslenerek, çok değerli bir okulda eğitim gördüklerini söyledi.

Öğrencilerin, kutlu ordunun bir parçası olduğunu dile getiren Küçük, "Büyük bir onur ve gurur. Bu onur ve gurur size büyük bir sorumluluk yüklüyor. Tarih önünde, yüce Türk milletinin huzurunda yemin ettiniz. Ülkenin huzuru ve güvenliği için, birliği ve beraberliği için icabında sınır ötesinde düşmanlarımızı kahretmek için hayatınızın en büyük yeminin ettiniz." diye konuştu.

"Hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı memnuniyetle müşahede etmekteyim"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı da bugün intibak eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin astsubay adayının yemin ettiğini vurguladı.

Çardakçı, Türkiye'nin 15 Temmuz'da emsali görülmedik bir ihanete uğradığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birkaç küçük hadise hariç güzide jandarma teşkilatı bu ihanete ortak olmamış, bilakis büyük oranda karşı duruş sergileyerek bu ihanetin akamete uğratılmasında ciddi bir mücadele ortaya koymuştur. Darbeye karışmasa da terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen personele işlem yapılmış ve bu şahıslar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden çıkarılmış, halen de çıkarılmaya devam ediyor. Gerek terörle mücadele, gerekse ülkenin dört köşesinde suç ve suçluyla mücadele için ihtiyaç duyulan personel yetiştirmek maksadıyla jandarma ve sahil güvenlik akademisi bünyesinde eğitim faaliyeti devam etmektedir."

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığının tam bir ilim ve irfan yuvası olduğunun altını çizen Çardakçı, şunları kaydetti:

"29 Mayıs 1892 tarihinde eğitime başlayan okul, 1926 yılında Işıklar Askeri Lisesi adını almıştır. Geçmişte değişik nedenlerle eğitime ara veren Işıklar Askeri Lisesi 31 Temmuz 2016'da yayınlanan KHK ile kapatılmıştır. 2017 yılında Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen okul, 11 Nisan 2018'de yeniden öğrenime başlamıştır. Geçmişte nice genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanları yetiştiren Işıklar Askeri Lisesi, bundan sonra da kanun ordusu jandarma teşkilatı bünyesinde görev yapacak kahraman astsubaylar yetiştirecektir. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı memnuniyetle müşahede etmekteyim."

Okul Komutanı Albay Mehmet Çimen ile öğrenciler adına Ragıp Çolak'ın da konuşma yaptığı törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile astsubay adaylarının aileleri katıldı.