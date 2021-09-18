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Bursa'da askıda simit uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursa'da askıda simit uygulaması

Bursa'da bir simit satıcısı, askıda simit uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü oluyor.

Bursa'da bir simit satıcısı, askıda simit uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü oluyor.

Fomara'da 20 yıldır simit tezgahı bulunan Celal Bakır, bir yandan simit satarken, diğer yandan da yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Bu kampanyayı Bursa'da ilk başlatanlardan biri olduğunu söyleyen Celal Bakır, "Hayırsever vatandaşlarımız yardım ediyor. Askıya simit as diyorlar, biz de asıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız askıdan simitleri alıp gidiyor. Günde 60 simit biriktiği oluyor. Hepsi akşama kadar tükeniyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa'da askıda simit uygulaması

Bursa'da askıda simit uygulaması

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