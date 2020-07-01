Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı (2)Bursa'da asker uğurlamasında otobüs terminalinde toplanan bir grup, sosyal mesafeye uymayarak, askere gidecek olan arkadaşlarını elleriyle havaya fırlattı.

Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı (2)

Bursa'da asker uğurlamasında otobüs terminalinde toplanan bir grup, sosyal mesafeye uymayarak, askere gidecek olan arkadaşlarını elleriyle havaya fırlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA