Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı
Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı (2)Bursa'da asker uğurlamasında otobüs terminalinde toplanan bir grup, sosyal mesafeye uymayarak, askere gidecek olan arkadaşlarını elleriyle havaya fırlattı.
01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:39
Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uymadı (2)
Bursa'da asker uğurlamasında otobüs terminalinde toplanan bir grup, sosyal mesafeye uymayarak, askere gidecek olan arkadaşlarını elleriyle havaya fırlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA