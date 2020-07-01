Bursa'da asker uğurlamasında caddeyi trafiğe kapatan grup tedbirlere uyulmadı BURSA'da asker uğurlamasında araçlarıyla yolu trafiğe kapatan kişilerin ellerinde meşalelerle sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

BURSA'da asker uğurlamasında araçlarıyla yolu trafiğe kapatan kişilerin ellerinde meşalelerle sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Haziran ayı asker celbini gelmesiyle birlikte vatani görevini yerine getirmek isteyen gençler, birliklerine katılmaya başladı. Bursa'dan birliklerine katılmak için yola çıkan askerleri uğurlamak isteyenler, caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde asker uğurlaması yapan vatandaşlar yolu trafiğe kapatırken, meşalelerle bir süre slogan attı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde konvoydakiler maske takmazken, sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü. Bir süre sonra konvoy olay yerinden ayrılırken, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolu kapatan kişileri tespit etmek için harekete geçti.

Ülke genelinde son zamanlarda haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA