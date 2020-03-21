Bursa'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

KORONAVİRÜS nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen Bursa'da asker uğurlaması için yüzlerce kişi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama ve kalabalık alanlarda bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, vatandaşlar asker uğurlaması için otobüs terminaline geldi. Bazı vatandaşlar ise müzikler eşliğinde eğlendi.

Kaynak: DHA