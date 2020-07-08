Bursa'da, asker uğurlama törenlerine yasak getirildi BURSA Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

BURSA Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yasaklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Son günlerde artan asker uğurlamalarında, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki kişilerin sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı. Bu kapsamda, açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yasaklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına? İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 07.07.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile1) Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,2) Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,3) Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir Karar ekindeki taahhütnamenin alınması,4) Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,5) Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir.Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılmasına karar verilmiştir."BAKAN KOCA, UYARMIŞTI

Öte yandan Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenleri uyarıp, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" demişti.

FOTOĞRFLI

Kaynak: DHA