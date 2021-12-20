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Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar Mudanya yolundaki konvoyda caddeyi birbirine kattılar Bursa'da asker eğlencesi konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren ve ana caddelerde trafiği keserek oyun oynayan kişiler büyük tepki topladı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - - Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Mudanya yolundaki konvoyda caddeyi birbirine kattılar

BURSA - Bursa'da asker eğlencesi konvoyunda, trafiği tehlikeye düşüren ve ana caddelerde trafiği keserek oyun oynayan kişiler büyük tepki topladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürüp ilerleyen kişilere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Araçtan diğer araca uzatılan atkı ile seyretmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen asker eğlencesinde şahıslar yolu trafiğe kaparak oyunlar oynadılar. Trafiğin bir süre aksamasına neden olun bu anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

Bursa'da asker eğlencesi için trafiği böyle kapattılar

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