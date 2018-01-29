Bursa'da Asker Adayları Zeytin Dalıyla Uğurlandı
Bursa'nın İznik ilçesinde asker adayları zeytin dalıyla birliklerine uğurlandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde asker adayları zeytin dalıyla birliklerine uğurlandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen asker uğurlamasında, asker adayları acemi birliklerine ilçede görev yapan Mehmetçikler ve ilçe protokolü tarafından dualarla uğurlandı.
Törende asker adaylarına Afrin'deki harekatın simgesi olan zeytin dalı da verildi.
Törene ilçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, Müftü Üzeyir Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, CHP İlçe Başkanı Asiye Çalışkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından meydanda lokma döküldü.