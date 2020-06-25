Bursa'da aşk dehşeti...Müdahaleye giden polisi pompalı tüfekle yaralandı
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Bursa'da aşk dehşeti...Müdahaleye giden polisi pompalı tüfekle yaralandı

Bursa'da kız arkadaşının yanına, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin gittiğini duyan şahıs, pompalı tüfekle olay yerine gitti.

Bursa'da aşk dehşeti...Müdahaleye giden polisi pompalı tüfekle yaralandı
25.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:59

Bursa'da kız arkadaşının yanına, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin gittiğini duyan şahıs, pompalı tüfekle olay yerine gitti. Araçta bulunan pompalı tüfeği alarak eski sevgiliye ateş eden şüpheli, polis ile eski sevgiliyi yaraladı. Pompalı tüfek ile ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzaklaştırma kararı olan 31 yaşındaki Tamer H. eski sevgilisi Büşra E.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı. Eski sevgilisinin yanına geldiğini gören Büşra E. durumu polis ekiplerine ve yeni sevgilisi Serdar B.'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ettiği sırada kızın yeni sevgilisi 33 yaşındaki Serkan B. geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eski sevgili Tamer H.'ye bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu müdahale eden polis memuru Ö.Y. bacağından yaralandı. Polisin yaralandığını gören Serkan B. pompalı tüfeği bırakarak bu sefer de bıçakla eski sevgili Tamer H.'ye saldırdı. Tamer H.'yi kolundan ve kalçasından bıçakla yaraladı. Polis ekiplerinin telsizden yaptığı ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru ve ve Tamer H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş ederek olay yerinden kaçan Serkan B. ise polis ekipleri tarafından Merinos Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, Serkan B.'nin araçtan tüfeği aldığı ve olay yerine gidişi saniye saniye kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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