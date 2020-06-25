Bursa'da aşk dehşeti.
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Bursa'da aşk dehşeti.

25.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:37

Bursa'da aşk dehşeti... Müdahaleye giden polis memurunun pompalı tüfekle yaralandığı olay anları kamerada

-Kız arkadaşının yanına giden eski sevgiliye ateş ederken polisi yaraladı

-Olaya müdahaleye giden polis memuru pompalı tüfekle yaralandı

BURSA - Bursa'da kız arkadaşının yanına uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin gittiğini duyan şahıs, pompalı tüfekle olay yerine gitti. Araçta bulunan pompalı tüfeği alarak eski sevgiliye ateş eden şüpheli, 1 polis memuru ile eski sevgili yaraladı. Pompalı tüfek ile ateş eden şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzaklaştırma kararı olan 31 yaşındaki Tamer H. eski sevgilisi Büşra E.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı. Eski sevgilisinin yanına geldiğini gören Büşra E. durumu polis ekiplerine ve yeni sevgilisi Serdar B.'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ettiği sırada kızın yeni sevgilisi 33 yaşındaki Serkan B. geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eski sevgili Tamer H.'ye bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu müdahale eden polis memuru Özgen Yeni bacağından yaralandı. Polisin yaralandığını gören Serkan B. pompalı tüfeği bırakarak bu sefer de bıçakla eski sevgili Tamer H.'ye saldırdı. Tamer H.'yi kolundan ve kalçasından bıçakla yaraladı. Polis ekiplerinin telsizden yaptığı ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru Özgen Yeni ve ve eski sevgili Tamer H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş ederek olay yerinden kaçan Serkan B. ise polis ekipleri tarafından Merinos Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Pompalı sevgili kamerada

Kız arkadaşının eski sevgilisinin yanına geldiğini öğrenen Serkan B. pompalı tüfeğini alarak olay yerine gitti. Aracını park ederek araçta bulunan pompalı tüfeği alan Serkan B.'nin araçtan tüfeği aldığı ve olay yerine gidişi saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da aşk dehşeti.

Kaynak: İHA

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