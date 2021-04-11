BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
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BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, yaklaşık 100 yıllık tarihi binada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da, yaklaşık 100 yıllık tarihi binada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bina, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Bina kullanılamaz hale geldi.

BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
BURSA'DA ASIRLIK BİNA YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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