Bursa'da "Aşı ol, hayatı yakala" mottosu ile aşılama seferberliği başlattı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; Bursa'da top yekûn bir aşı seferberliği başlattıklarını belirterek gençlere aşı olmayan annenizi, babanızı, dedenizi ve ninenizi alarak aşı olmaya gidiniz çağrısında bulundu.

Bursa

Yaz sezonuyla birlikte hareketliliğinde artacağına dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz, "İlimizde günlük vaka sayısı 150'in altına düşse de tedbiri elden bırakmamalıyız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bitmesiyle tatil planları yapan aileleri, çocukları ile beraber aşı olarak güvenli bir şekilde tatillerini yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bursa'da hedef gruptaki aşılama oranının yüzde 53 olduğu bilgisini veren Dr.Yavuzyılmaz, " Bu oranı yüzde 60-70'lere çekmek istiyoruz. Geçen hafta itibari ile 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız için Covid-19 aşı uygulaması açıldı. Hedef nüfusumuzun büyük çoğunluğu gençlerimizden oluşuyor. Bir buçuk yılı geçen bir süredir okullarına gidemeden uzaktan eğitim aldılar. Bu süreçte arkadaşları ile bir araya gelerek spor, sinema, tiyatro gibi toplu aktivitelerde bulunamadılar. Futbol karşılaşmalarını yeşil sahalarda izleyemediler. Gençlerimizi anlıyorum çok sıkıldılar. Tüm bu etkinlikleri yapabilmek ve salgını bitirmek için tüm vatandaşlarımızı ve hedef grubumuzdaki 18-34 yaş arasındaki 800 bin gencimizi "Aşı ol, hayatı yakala" diyerek aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlarımızın kamu ve özel hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezlerinde aşı olabileceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz bugünden itibaren de Kent Meydanı AVM, Marka AVM, Korupark AVM, Yıldırım Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmak üzere beş ayrı yerde kurulan aşı uygulama noktalarında aşılarını randevusuz olabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler