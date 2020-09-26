Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
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Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

26.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:28

Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.

Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
Asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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