Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
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Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

16.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:10
Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yük asansörü boşluğuna düşen 57 yaşındaki işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yük asansörü boşluğuna düşen 57 yaşındaki işçi yaralandı.

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hafız E, yük asansörü boşluğuna düştü. Fabrikadaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Hafız E, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı Hafız E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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