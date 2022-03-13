Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu.

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzunköprü Sokak'taki arsada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin kafasından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin ayaklarının altındaki tabanca dikkati çekti.

Polisin yaptığı incelemede cesedin Ferdi Sevim'e (39) olduğu tespit edildi.

Sevim'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Yıldırım, Bursa, Polis, Ulus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title