BURSA'DA ARMUT HASADI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı başladı. Santa Maria cinsi armut hasadı bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Rekolte ve fiyat bakımından yüz güldüren armutta rekolte beklentisi 2 bin ton oldu.

Armut hasadıyla alakalı açıklama yapan İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, 'Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bu günlerde geçecek inşallah. İsaören ve çevre mahallelerde şeftali hasadının ardından hayırlısı ile Santa Maria Armut hasadına başladık. Bu yıl armut da rekolte yüzlerimizi güldürdü. Bu sene İsaören ve çevre mahallelerde bin 500 ila 2 bin ton arasında armut beklentisi var. Armutlarımızın daha daldan toplanmadan yüzde 80'lik kısmı satılmış durumda. Kilosu 4.5 ila 5 TL arasında değişiyor. Armut, bu zor günlerde çiftçimizin yüzünü biraz da olsa güldürdü. Armut, önceki senelere oranla bu sene daha verimli ve güzel. Bizim ilçemizde yetişen armut, diğer illerde yetişen ürünlere göre raf ömrü ve kalitesi bakımından ön sırada. Biz her zaman ki gibi en kaliteli ürünü ürütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı