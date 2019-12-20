Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek

20.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:30

Bursa'nın İznik ilçesinde, kırsal alana dökülen kimyasal atık, imha edilmek üzere Kocaeli'deki bertaraf tesisine götürüldü.

Boyalıca Mahallesi'ndeki kırsal alana dökülen ve temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği tespit edilen atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iki tıra yüklendi.

Atıklar, imha edilmek üzere Kocaeli'deki atık bertaraf tesisine gönderildi.

Kimyasal atıkları döken kişi veya firmanın tespiti için çalışmalar devam ediyor.

İlçede, 19 Aralık'ta çobanların fark edip konuyu ilettikleri Muhtar Hüseyin Mersin'in ihbarı üzerine araziye dökülen atıkla ilgili inceleme yapılmış, atıkta asit ve kimyasal bileşenler tespit edilmişti.

Kaynak: AA