Bursa'da aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı

BURSA (AA) - Bursa'da 4 bin 577 kişinin sorgulaması yapılan uygulamada, aranan 6 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafında kent genelinde 465 personelin katılımıyla, "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Toplam 76 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 577 kişi ve 2 bin 531 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi yakalandı.

Uygulamada 16 araç sürücüsüne 5 bin 301 lira idari para cezası uygulandı, 7 araç sürücüsü trafikten men edildi.