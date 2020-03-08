Bursa'da aranan kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Bursa'da aranan kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

08.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:40
Bursa'da aranan kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çelik Sokağı'nda bir evde zanlıların saklandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Eve baskın düzenleyen ekipler, T.B,

Ö.F.D,

H.Y,

M.N,

U.H,

E.A. ve Ö.D.A'yı yakaladı.

Bu sırada evin penceresinden kaçmaya çalışan ve 27 suçtan emniyette kaydı bulunan M.A, yanındaki silahla ekiplere mukavemette bulunduğu sırada ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, uyuşturucu, hassas terazi ve yağma sonucu çalınan bir telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, adam öldürmeye teşebbüs, yağma, görevli memura mukavemet" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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