Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu
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Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu

Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi, gölete devrilmiş cipte ölü bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi, gölete devrilmiş cipte ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana İlhan Gücüner'den (43) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Gücüner'in son olarak aracıyla kırsal Yarış Mahallesi civarında olduğunu tespit eden ekipler, aramalarını Yarış Göleti çevresinde yoğunlaştırdı. Gölete yakın lastik izine rastlanılması ve cipin suda olabileceği ihtimali üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölete giren dalgıçlar, Gücüner'in cenazesini sudaki cipin içinde buldu.

Cenaze, sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölet içindeki cipte bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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