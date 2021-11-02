Bursa'da aranan araç Emet'te ele geçirildi

BURSA (İHA) - KÜTAHYA (İHA) – Bursa polisi tarafından "güveni kötüye kullanma" olayı kapsamında aranan bir araç, Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Alkol veya uyuşturucunun etkisindeyken araç kullanma suçundan aranan şahıs ise Nüfus Müdürlüğünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Plaka Tanıma Sistemi giriş noktasından ilçeye giriş yapan 16 AIL 353 plakalı aracın Bursa Emniyetince arandığını tespit etti. Araç ekipler tarafından Okullar Caddesi Ashaboğlu kavşağında durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde aracın Bursa Beş Evler Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliğince "güveni kötüye kullanma" olayı kapsamında arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.M. isimli şahsın 1.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, adli ve idari işlem başlatıldı. Araç görevlilerce sahibine iade edilmek üzere yedi emin otoparkına teslim edildi.

Aranan şahıs İlçe Nüfus Müdürlüğünde yakalandı

Öte yandan, M. K. isimli şahsın alkol veya uyuşturucunun etkisindeyken araç kullanma suçundan Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranmasının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı Emet Nüfus Müdürlüğünde işlem yapmakta olduğu esnada yakaladı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Merkezine götürüldü. - KÜTAHYA

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