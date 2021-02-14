Bursa'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesinde yapılan denetimlerde "gece vakti silahlı yağma" suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın İ. (27), aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verilen Engin A. (21) ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Ali O. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan 3 hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca