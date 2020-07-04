Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve çok sayıda uyuşturucu olayına karıştığı belirlenen İnanç D. ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından aranan cezaevi firarisi Kemal Y.'nin izlerini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA