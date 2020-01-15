Bursa'da aralık ayında 7 bin 298 konut satıldı

15.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:34

Bursa'da geçen ay 7 bin 298 konut satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Bursa'da 2019 yılının aralık ayında 7 bin 298 konut satışı gerçekleştiği belirtildi.

Bursa genelinde konut satışlarının geçen ay, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 43,5 arttığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da konut satışlarında 2019 aralık ayında konutların 2 bin 707 adedi ilk defa (ilk el satış), 4 bin 591 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bursa'da satışı yapılan 7 bin 298 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 561 artarak 2 bin 49 adet,

diğer satışlar ise yüzde 9,9 artarak 5 bin 249 adet olarak gerçekleşti. Bursa'da ipotekli satış yapılan 2 bin 49 konutun 664 adedi ilk satış, bin 385 adedi ise ikinci el satış oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, 2019 aralık ayında Bursa'da 212 adet konut yabancılara satıldı."

Açıklamada, Türkiye'de 2019 aralık ayında 202 bin 74 konut satıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA