Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı
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Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı

Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde araç kullandığı sırada başka bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde araç kullandığı sırada başka bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi'ye (29), Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edildi.
Başından yaralanan Güreşçi'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Güreşçi, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin M.B. (38) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı
Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı
Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı
Bursa'da aracıyla seyir halindeyken ateş açılan kişi başından yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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