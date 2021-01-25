Bursa'da aracıyla köpeğe çarpıp yoluna devam eden sürücü düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı
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Bursa'da aracıyla köpeğe çarpıp yoluna devam eden sürücü düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı

25.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:28
Bursa'da aracıyla köpeğe çarpıp yoluna devam eden sürücü düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, aracıyla bir köpeğe çarpıp yaralayan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, aracıyla bir köpeğe çarpıp yaralayan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çataltepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden A.R.Ö. (23), BESOB Kavşağı mevkisinde bir çoban köpeğine çarparak yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Kestel Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen köpek, ekiplerce Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan kırık tampon ve araç plakasından, köpeğe çarpan kişinin A.R.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.R.Ö, gerekli adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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