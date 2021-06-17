Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza

- Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza Bursa'da bir otomobilin bagajına çocuk koyup, bir de at bağlayan şahsa trafik ekipleri 7 bin 391 lira ceza yazdı.