Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Haberler
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Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çaptığı kazada 6 kişi yaralandı.

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İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çaptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Hasan Kılıç (23) yönetimindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

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