Bursa'da araç hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karacabey ilçesinde 3 aracın çalınması üzerine çalışma başlatan Karacabey İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti.

Zanlı M.A, Bursa'da son çaldığı aracı parçalatmak üzereyken, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Parçalanmadan bulunan araç ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan