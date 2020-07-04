Bursa'da arabada konser etkinliği
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Bursa'da arabada konser etkinliği

Nilüfer Belediyesi tarafından "Arabalı Konser" etkinliği gerçekleştirildi.

04.07.2020 02:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:09

Nilüfer Belediyesi tarafından "Arabalı Konser" etkinliği gerçekleştirildi.

Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatseverler arabalarını uygun yerlere park etti.

Uzun süredir dışarıda müzik keyfi yaşayamayanlar için yapılan etkinlikte, Nilüfer Oda Orkestrası'nı şef Deniz Tan yönetti.

Müzikseverler radyo frekansından bağlanarak araçlarından, seslendirilen müzikleri dinledi.

Orkestra, konserde "Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "The Godfather" ve "La la land" gibi yerli ve yabancı eserlere yer verdi.

Konser sonrasında "Unutursam Fısılda" filmi izlenildi.

Bursa'da arabada konser etkinliği

Kaynak: AA

Manşet

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