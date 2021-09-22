Bursa'da aparttaki cinayete 7 tutuklama

BURSA'da, Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı apartta silahla vurularak, öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı, 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, cuma günü, Osmangazi ilçesindeki apartta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Cengiz Karadoğan ile Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Özbey (23), sabah trafikte karşılaşıp tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Özbey, akrabalarıyla birlikte akşam Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında burada başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Özbey ve Cengiz Karadoğan, kavgada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Onur Özbey taburcu edildi, Vedat Ö. ve Hüseyin Ö.'nün ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Onur Özbey, Ö.Ö., R.F., F.A., D.A., F.Y. ve S.E. tutuklandı. T.K., savcılıkça serbest bırakılırken, C.K., M.T., A.P., H.Ö. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.