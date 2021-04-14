Bursa'da apartmanın 5. katından düşen çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5. katından düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5. katından düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Yusuf Hassun, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin penceresinden düştü.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek