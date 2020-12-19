Bursa'da apartmanda çıkan yangında, bir daire kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da apartmanda çıkan yangında, bir daire kullanılamaz hale geldi

19.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:26
Bursa'da apartmanda çıkan yangında, bir daire kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç katlı apartmanda çıkan yangında bir dairede, büyük çaplı hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç katlı apartmanda çıkan yangında bir dairede, büyük çaplı hasar oluştu.

Piremir Mahallesi 7. Dilek Sokak'ta bulunan binanın ikinci katında, yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Dairenin sahibine ait kedinin de yangında can verdiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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