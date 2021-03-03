Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

03.03.2021 07:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 07:41
Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi balkonda mahsur kaldı

Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle balkonda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak daireye girip aileyi bulundukları çıkartırken şahıslar olayda yara almadan kurtarıldı.

Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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