Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.
Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 kişi balkonda mahsur kaldı
Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle balkonda mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak daireye girip aileyi bulundukları çıkartırken şahıslar olayda yara almadan kurtarıldı.
Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç