Bursa'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

29.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:40
Bursa'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binanın apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binanın apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'ta bulunan bir binanın apartman boşluğunda yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını, kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Apartmandaki bir vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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